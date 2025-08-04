 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Kreml: Trump und Putin treffen sich «in der kommenden Woche»

Themen in diesem Newsticker

  • Gespräch zwischen Selenski und Merz beendet
  • Selenski: «Russland muss das Töten beenden»
  • Russischer Leitindex legt 4.5 Prozent zu
  • Trump und Putin wollen sich treffen
  • Selenski plant Gespräche mit Deutschland, Frankreich und Italien
  • Chancen auf baldiges Treffen mit Putin sind laut Trump hoch
  • Trump plant Treffen mit Putin und Selenski
  • Selenski sieht Fortschritte nach Verhandlungen in Moskau
  • Trump sieht grosse Fortschritte nach Verhandlungen mit Witkoff
  • US-Aussenminister Rubio lässt Gesprächsergebnisse offen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau, 2.8.2025, 19:30 Uhr

