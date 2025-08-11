 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Lawrow: Kommen mit klarer Position zum Gipfel

Themen in diesem Newsticker

  • Lawrow: Kommen mit klarer Position zum Gipfel
  • Ukraine: Haben Hafen Olja angegriffen
  • Ein Gipfel wie kaum ein anderer
  • Weisses Haus: Gipfeltreffen startet um 11 Uhr Ortszeit
  • Reporter ohne Grenzen in Russland unerwünscht
  • Trump: Europäer könnten bei zweitem Putin-Treffen dabei sein
  • Kreml: Keine gemeinsame Erklärung bei Alaska-Gipfel geplant
  • Rubio zu Treffen mit Putin: Hoffen auf Waffenruhe
  • Trump: 25 Prozent Risiko, dass Putin-Treffen nichts bringt
  • Trump und Putin stecken Positionen vor Treffen ab

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 14.8.2025, 21:50 Uhr;weds

