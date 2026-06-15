- Ein russischer Luftangriff auf Charkiw fordert neun Verletzte. Mehr als 40 Wohnhäuser wurden beschädigt.
- Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen.
- Moskau hat einen der heftigsten Angriffe seit Kriegsbeginn erlebt. Insgesamt hätte die russische Luftabwehr nach Angaben der Regierung in der Nacht 555 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen abgefangen und zerstört.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kernkraftwerk in Saporischja angegriffen
- Ukraine: Russischer Drohnenangriff tötet Besatzungsmitglied
- Mehrere Verletzte nach russischem Bombardement in Charkiw
- Zwei Tote nach russischen Angriffen auf nordöstliche Stadt Sumy
- Selenski strebt Kriegsende vor Winter an
- EU verlängert Russland-Sanktionen um zwölf Monate
- EU-Regierungen warnen vor zu schnellen Kontakten mit Moskau
- EU-Ratspräsident Costa streckt offenbar Fühler nach Moskau aus
- Ukraine erhält erhebliche Mittel für Verteidigung
- Österreichs Kanzler fordert EU zu Gesprächen mit Putin auf
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF