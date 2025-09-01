- Vor den Beratungen in Paris der «Koalition der Willigen» lehnt der Kreml jegliche westlichen Vorschläge ab und sieht Sicherheitsbedenken für den europäischen Kontinent.
- Der russische Präsident Wladimir Putin ist bereit, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Moskau zu treffen. Putin äusserte sich an einer Medienkonferenz zum Abschluss seines Besuches in China.
- US-Soldaten sollen weiterhin in Polen stationiert bleiben. Das bestätigte US-Präsident Donald Trump beim Besuch von Polens Präsidenten Karol Nawrocki. Die Militärpräsenz könne sogar erhöht werden, wenn Polen dies wünsche.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Moskau lehnt Sicherheitsgarantien der «Koalition der Willigen» ab
- Moskau: Pläne für multilaterale Friedenstruppe «inakzeptabel»
- Ukraine und USA starten gemeinsamen Investmentfonds für Rohstoffe
- Macron: Ukraine-Unterstützerländer einig bei Sicherheitsgarantien
- Trump: US-Soldaten bleiben in Polen stationiert
- Trump hat «Phase 2 und 3 in der Hinterhand» gegen Russland
- Trump plant Gespräch mit Selenski in den kommenden Tagen
- Putin zu Treffen mit Selenski in Moskau bereit
- Russland kritisiert Merz' Äusserung über Putin
- Nato-Chef erwartet Klarheit über Sicherheitsgarantien für Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF