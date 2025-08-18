- Im Zusammenhang mit der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022 ist ein tatverdächtiger Ukrainer in Italien festgenommen worden.
- Russland hat die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen. 547 Drohnen und 40 Raketen habe Moskau beim nächtlichen Angriff eingesetzt, berichtet die Ukraine.
- In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der westukrainischen Stadt Lwiw kam es zu Explosionen. Lwiw meldete mindestens ein Todesopfer.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Litauen verhängt Flugverbotszone an Grenze zu Belarus
- Lawrow zu Sicherheitsgarantien: UNO-Vetomächte als Garanten
- Italienische Polizei bestätigt Festnahme
- Türkei: Friedensmission erst nach Waffenstillstand
- Nord-Stream-Sabotage – Verdächtiger in Italien festgenommen
- Ukraine arbeitet an Sicherheitskonzept für nach dem Krieg
- Russland will atomaren Schutzschild ausbauen
- Polen: Abgestürzte Drohne kam wohl aus Belarus
- Russland: Feuer in russischer Fabrik nach Drohnenangriff
- Selenski fordert «starke Reaktion» der USA
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF