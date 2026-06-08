- Infolge eines russischen Raketenangriffs auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist die Hauptkirche des zum Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Brand geraten.
- Nach einem mehrere Tage dauernden Stromausfall wird das russisch besetzte AKW Saporischja wieder von aussen mit Strom versorgt.
- Die Vereinten Nationen haben in der Ukraine im Mai einen Höchststand an verletzten und getöteten Zivilisten innerhalb eines Monats seit April 2022 registriert.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russische Angriffe auf Kiew – berühmtes Höhlenkloster in Brand
- Russische Drohne tötet 73-Jährige nahe Saporischja
- Kreml-Berater: Trump bietet Putin erneut Vermittlung im Krieg an
- Moskau: Russische Truppen rücken in Kostjantyniwka vor
- Britische Armee stoppt russischen Schattenflotte-Tanker
- Ukraine trifft Industrieanlagen in Russland
- Selenski kündigt Reisen zu Gipfeln von G7, EU und Nato an
- Atomkraftwerk Saporischja wieder am Stromnetz
- Ukraine greift Ölanlage an – ein Toter in Region Krasnodar
- Ukraine meldet Angriff auf Ölanlage in Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF