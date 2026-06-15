- Nach russischen Raketen- und Drohnenangriffen meldet die Ukraine mindestens zehn Tote und fünfzehn Verletzte. Moskau meldet nach ukrainischen Angriffen drei Todesopfer.
- In Kiew ist die Hauptkirche des zum Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Brand geraten. Laut der Ukraine durch einen russischen Raketenangriff. Russland weist die Verantwortung dafür zurück.
- Nach einem mehrere Tage dauernden Stromausfall wird das von Russland besetzte AKW Saporischja wieder von aussen mit Strom versorgt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Frankreich: Empörte Reaktionen zum Angriff auf Kathedrale in Kiew
- Russland weist Verantwortung für Höhlenkloster-Beschuss zurück
- Wichtige Ikonen und Heiligtümer aus Höhlenkloster gerettet
- Nach ukrainischem Drohnenangriff: Drei Tote südlich von Moskau
- Massive Angriffe auf die Ukraine: Elf Tote und dutzende Verletzte
- Das sind die Geschehnisse in der Ukraine vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF