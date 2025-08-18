- Russland hat eine Reihe von Kampfdrohnen und Raketen in Richtung ukrainischer Städte gefeuert. In Kiew und Lwiw kam es zu Explosionen.
- Bei einem in Polen auf einem Maisfeld abgestürzten Flugobjekt handelt es sich nach Angaben der Regierung in Warschau um eine russische Drohne.
- In Washington fand am Montag ein Treffen zwischen Donald Trump und europäischen Spitzenpolitikern statt. Dabei sagte der US-Präsident, er bereite ein Treffen zwischen Putin und Selenski vor.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ein Todesopfer bei russischem Angriff auf Lwiw
- Polen aktiviert Luftabwehr nach Angriffen auf die Westukraine
- Russischer Luftangriff – Explosionen in Kiew und Lwiw
- Kim Jong-un würdigt Truppen, die in der Ukraine gekämpft haben
- Luftalarm in der Ukraine
- Polen: Sprengladung der Drohne klein und diente Selbstzerstörung
- Nato alarmiert deutsche Kampfjets in Rumänien
- Litauen: Wären mit Soldaten bei Ukraine-Friedensmission dabei
- Tote nach russischem Angriff auf Stadt in der Ostukraine
- Schweden: Könnten Frieden in der Ukraine mit Marine sichern
Quellen: Agenturen, SRF