- Trump trifft Selenski heute um 13:15 Uhr Ortszeit (19:15 MESZ) im Weissen Haus, gefolgt von einem Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ).
- Von der Leyen, Mark Rutte, Friedrich Merz und weitere europäische Staats- und Regierungschefs reisen heute Montag mit Wolodimir Selenski nach Washington.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat vor dem Trump-Treffen gemahnt, dass nur ein dauerhafter Frieden zähle und die Ukraine kein weiteres Gebiet an Russland abtreten werde.
Themen in diesem Newsticker
- Weisses Haus: Termin für Treffen von Trump und Selenski steht
- Ukraine: drei Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw
- Selenski: Frieden muss von Dauer sein
- Selenski will Russland zu «echtem Frieden» zwingen
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Quellen: Agenturen, SRF