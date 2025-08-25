- Russland hat laut ukrainischen Angaben bei neuerlichen nächtlichen Drohnenangriffen die ukrainische Grenzregion Sumy unter Beschuss genommen.
- Nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance soll Russland «erhebliche Zugeständnisse» für Verhandlungen gemacht haben.
- Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney sagte der Ukraine am Unabhängigkeitstag in Kiew für September ein weiteres Waffenpaket zu.
Themen in diesem Newsticker
- Schweiz leistet Rechtshilfe im Fall der ukrainischen PrivatBank
- Toter und Verletzte nach russischem Drohnenangriff auf Sumy
- Norwegen unterstützt deutsche Lieferung von Patriot-Systemen
- Kanada liefert der Ukraine Waffen
- Deutschlands Vize-Kanzler Klingbeil in Kiew eingetroffen
- Vance: Russland hat «erhebliche Zugeständnisse» gemacht
- Das Wichtigste vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF