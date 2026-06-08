- Die russische Luftabwehr schoss nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 326 ukrainische Drohnen ab.
- Die EU plant das 21. Sanktionspaket gegen Russland, von dem Banken, Krypto-Plattformen und die Fischerei betroffen sind.
- Selenski hat sich in Tallinn mit baltischen und nordischen Staats- und Regierungschefs getroffen. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten sie ihre Unterstützung zum möglichst schnellen EU-Beitritt der Ukraine.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainische Drohnenangriffe auf Russland – Krim-Museum getroffen
- Tusk kritisiert Polens Ausschluss aus Ukraine-Gesprächen
- Bulgarien will keine Waffen mehr an Ukraine liefern
- Nordische und baltische Staaten: Ukraine gehört in die EU
- Selenski: Drohnen-Deal mit Lettland unterzeichnet
- EU plant umfassendes 21. Sanktionspaket gegen Russland
- Selenski trifft nordische und baltische Regierungschefs in Tallin
- Ukraine setzt Angriffe auf Krim-Brücke fort
- Kallas: Sanktionen kosten Russland bis zu 1.5 Billionen Dollar
- Russische Angriffe auf Charkiw fordern Tote und Verletzte
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF