- Laut der Ukraine ist ein UNO-Fahrzeug mit neun Mitarbeitenden in Cherson von russischen Drohnen angegriffen worden. Das Personal blieb unverletzt.
- Der enge Vertraute von Wolodimir Selenski, Andrij Jermak, ist wegen Geldwäschereivorwürfen verhaftet worden. Die Kaution liegt bei über drei Millionen US-Dollar.
- Russland feuert 675 Drohnen und 56 Raketen auf die Ukraine. Die Luftabwehr kann den Grossteil abwehren, doch es gibt Tote und Verletzte. In Kiew starben mindestens 10 Personen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Russland umgeht weiterhin Sanktionen
- Nach Angriffen: Zahl der Toten steigt in Kiew auf zehn
- Ungarische Ministerin: Aggression gegen Zivilisten beenden
- Macron kritisiert russische Angriffe als Zeichen der Schwäche
- Russland lehnt Europa als Vermittler im Ukraine-Konflikt ab
- Ukraine: Russland greift UNO-Fahrzeug in Cherson an
- Zahl der Todesopfer in Kiew steigt auf fünf
- Lettische Ministerpräsidentin tritt nach Drohnen-Vorfällen zurück
- Slowakei verurteilt russische Luftangriffe auf die Ukraine
- Nato-Übung auf Gotland simuliert Verteidigung gegen Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF