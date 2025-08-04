- US-Präsident Donald Trump kündigt sein Treffen mit Putin für nächsten Freitag an – in Alaska.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat auf das geplante Treffen zwischen Trump und Putin reagiert. Jede Lösung ohne die Ukraine sei eine Lösung gegen den Frieden.
- Der russische Staatschef Putin hat mit mehreren Verbündeten gesprochen. Thema waren auch die Gespräche mit den USA.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: «Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben»
- Trump spricht von «Gebietsaustausch zum Wohle beider Seiten»
- Trump: Treffen mit Putin am Freitag in Alaska
- Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen
- Was US-Sekundärzölle gegen Russland bewirken
- Selenski: Waffenstillstand erreichbar – sofern Druck auf Russland
- Selenski hat mit Ramaphosa über Russland gesprochen
- Indiens Premier Modi spricht mit «Freund» Putin über die Ukraine
- Putin spricht vor Trump-Gipfel mit seinen Verbündeten
- Russland hat Stadt Torezk vollständig eingenommen
