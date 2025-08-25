- Der ukrainische Präsident rechnet mit einer weiteren Grossoffensive Russlands im Donbass. Die russische Armee habe rund 100'000 Soldaten für eine neue Attacke zusammengezogen, erklärte Selenski.
- Als Reaktion auf die jüngsten russischen Luftangriffe auf die Ukraine haben Deutschland und Frankreich der Regierung in Kiew weitere Hilfe bei der Luftverteidigung zugesichert und Russland mit einer Verschärfung von Sanktionen gedroht.
- Bei einem EU-Verteidigungsministertreffen hat die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas dafür geworben, den Druck auf Kremlchef Putin zu erhöhen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Gouverneur: Ein Todesopfer bei Angriff auf Saporischja
- Kiew berichtet von massivem russischem Luftangriff
- Selenksi: Russland plant weitere Grossoffensive im Donbass
- USA: Zweifel an Russlands Friedenswillen
- Russische Drohnenschwärme über der Ukraine
- Tschernobyl – die Sperrzone im Krieg
- Putin plant Reise nach Indien – zuvor reist er nach China
- Zahl der Toten bei Angriff auf Kiew steigt auf 25
- EU-Treffen: Aussenminister beraten über Ukraine und Nahost
- Moskau: Eroberungen in der Ukraine gewinnen an Tempo
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF