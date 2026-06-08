- Wolodimir Selenski trifft sich heute mit dem finnischen Präsidenten und dem norwegischen Premierminister in Tallinn.
- Die ukrainische Armee hat erneut eine wichtige Strassenverbindung zur von Russland annektierten Krim angegriffen.
- Die EU hat der Ukraine weitere Finanzhilfen in Höhe von knapp 2.8 Milliarden Euro ausgezahlt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski trifft nordische und baltische Regierungschefs in Tallin
- Ukraine setzt Angriffe auf Krim-Brücke fort
- Kallas: Sanktionen kosten Russland bis zu 1.5 Billionen Dollar
- Russische Angriffe auf Charkiw fordern Tote und Verletzte
- Selenski spricht mit US-Gesandten über Friedenslösung
- Moskau gibt Kraftstoff-Probleme wegen Kiews Angriffen zu
- Ukraine meldet neue Opferzahlen nach russischen Angriffen
- Moskau lässt Europäer und Ukraine abblitzen
- Ukraine greift russisches Öldepot und Pumpstation an
- EU zahlt Ukraine weitere 2.8 Milliarden Euro Finanzhilfe
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF