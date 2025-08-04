 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Selenski: «Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben»

Themen in diesem Newsticker

  • Europäer wollen mit Ukraine und USA über Trump-Pläne beraten
  • Geheimdienst: Russland stösst immer weiter in Ostukraine vor
  • Selenski: «Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben»
  • Trump spricht von «Gebietsaustausch zum Wohle beider Seiten»
  • Trump: Treffen mit Putin am Freitag in Alaska
  • Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen
  • Was US-Sekundärzölle gegen Russland bewirken
  • Selenski: Waffenstillstand erreichbar – sofern Druck auf Russland
  • Selenski hat mit Ramaphosa über Russland gesprochen
  • Indiens Premier Modi spricht mit «Freund» Putin über die Ukraine

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.8.2025, 12:45 Uhr

