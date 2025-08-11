- Der ukrainische Präsident Selenski weilt in Berlin und nimmt an einer Videokonferenz mit US-Präsident Trump zur Zukunft der Ukraine teil.
- Selenski und der deutsche Bundeskanzler Merz geben um voraussichtlich 16 Uhr ein Pressestatement ab.
- Trump und Putin wollen sich nach Angaben des Weissen Hauses am Freitag zu einem Vieraugengespräch in Anchorage, Alaska, treffen.
Themen in diesem Newsticker
- Um zirka 16 Uhr treten Merz und Selenski vor die Medien
- US-Finanzminister droht Russland
- Estland: Beamte fischen mutmasslichen Russland-Kämpfer aus Fluss
- Selenski ist in Deutschland angekommen
- Russland: Putins Bedingungen für Kriegsende unverändert
- Russland bezeichnet Beratungen von Europa als «unbedeutend»
- Selenski sieht vor Gipfel keinen Friedenswillen bei Moskau
- Zerstörte Drohne löst Brand in russischer Ölraffinerie aus
- Selenski und Merz planen gemeinsame Presseerklärung
- Orban: Selenski hat den Krieg gegen Russland schon verloren
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
