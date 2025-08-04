- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hält es für möglich, einen Waffenstillstand zu erreichen, sofern ausreichender Druck auf Russland ausgeübt werde.
- Der russische Staatschef Putin hat mit mehreren Verbündeten gesprochen. Thema waren auch die Gespräche mit den USA.
- Laut Kreml werden sich US-Präsident Donald Trump und Putin «in der kommenden Woche» treffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Was US-Sekundärzölle gegen Russland bewirken
- Selenski: Waffenstillstand erreichbar – sofern Druck auf Russland
- Selenski hat mit Ramaphosa über Russland gesprochen
- Indiens Premier Modi spricht mit «Freund» Putin über die Ukraine
- Putin spricht vor Trump-Gipfel mit seinen Verbündeten
- Russland hat Stadt Torezk vollständig eingenommen
- Trump: Putin-Selenski-Treffen keine Vorbedingung
- Selenski will europäischen Einfluss bei Gesprächen
- Selenski bespricht Finanzhilfeprogramm mit dem IWF
- Von der Leyen und Selenski sprechen über nächste Schritte
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF