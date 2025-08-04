- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski macht sich bei den Verhandlungen der USA mit Russland für mehr Mitsprache der europäischen Staaten stark.
- Laut Kreml werden sich US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin «in der kommenden Woche» treffen.
- Trump will sich ebenfalls mit Wolodimir Selenski treffen.
- Selenski hat mit der IWF-Direktorin Kristalina Georgieva in Kiew über ein neues Finanzhilfeprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Ukraine gesprochen.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF