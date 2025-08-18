- US-Präsident Donald Trump hat die Beratungen mit den europäischen Spitzenpolitikern und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski offenbar unterbrochen, um mit Kremlchef Wladimir Putin zu telefonieren.
- Zuvor hat Trump Selenski im Weissen Haus in Washington getroffen.
- Trump betonte, die Ukraine weiterhin unterstützen zu wollen. Zudem strebe er ein Dreiertreffen mit Selenski und dem russischen Präsidenten Putin an.
Themen in diesem Newsticker
- Trump unterbricht offenbar Gespräche für Telefonat mit Putin
- Trump: Entscheidung liegt bei Selenski und ukrainischem Volk
- Trump: Erwarte, dass Russland ukrainische Gefangene freilässt
- Kurzeinschätzung zum Treffen von USA-Korrespondent Pascal Weber
- Rutte: Zusage Trumps für Sicherheitsgarantien Durchbruch
- Macron: Waffenstillstand notwendig für trilaterales Treffen
- Trump dringt auf Lösung in ein- bis zwei Wochen
- Selenski will Trumps Engagement
- Starmer betont Wichtigkeit von Sicherheitsgarantien für Ukraine
- Merz widerspricht Trump: Waffenstillstand erforderlich
