- Russland hat die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen. 547 Drohnen und 40 Raketen habe Moskau beim nächtlichen Angriff eingesetzt, berichtet die Ukraine.
- In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der westukrainischen Stadt Lwiw kam es zu Explosionen. Lwiw meldete mindestens ein Todesopfer.
- Polen hatte aufgrund des russischen Luftangriffs auf die ukrainische Grenzregion seine Flugabwehr aktiviert.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski zu jüngsten Angriffen: Russland will nicht verhandeln
- Ungarn bekräftigt Bereitschaft zu Ausrichtung von Friedensgipfel
- Polen: Einsatz zum Schutz des Luftraums wieder beendet
- Ukraine: Massiver Angriff mit über 570 Drohnen und 40 Raketen
- Ukraine: Werk von US-Elektronikhersteller bei Angriff getroffen
- Ein Todesopfer bei russischem Angriff auf Lwiw
- Polen aktiviert Luftabwehr nach Angriffen auf die Westukraine
- Russischer Luftangriff – Explosionen in Kiew und Lwiw
- Kim Jong-un würdigt Truppen, die in der Ukraine gekämpft haben
- Luftalarm in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
