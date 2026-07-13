- Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und sechs weitere europäische Staaten vereinbaren mit der Ukraine den Aufbau einer Koalition für eine integrierte Raketenabwehr.
- Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU meldet erneute Angriffe auf Anlagen der russischen Öl-Infrastruktur.
- Wolodimir Selenski hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem aussenpolitischen Strategiewechsel.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Neue europäische Koalition für Raketenabwehr mit Ukraine
- Ukraine: Offizier beauftragte Mord an Zivilisten
- Ukraine stellt Verbündeten neues Raketenabwehrprogramm vor
- EU verhängt Sanktionen gegen Russland wegen Cyberangriffen
- Ukraine meldet Angriffe auf russische Ölanlagen
- Ukraine: Drei Tote bei russischem Angriff auf Frachter
- Ukraine: Drohnen treffen 15 russische Schiffe im Asowschen Meer
- Russland greift erneut ukrainischen Hafen Tschornomorsk an
- Russland: Drei Tote bei Drohnenangriffen in der Region Moskau
- EU und Ukraine-Unterstützer beraten über weitere Hilfen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF