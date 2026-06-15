- Die G7-Staaten haben sich beim Gipfeltreffen in Evian darauf verständigt, den Druck auf Russland zu erhöhen und der Ukraine weitere weitreichende Waffen zu liefern.
- Die EU-Kommission will die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der EU einschränken. Das geht aus einem Brief an die Staats- und Regierungschefs hervor, die sich am EU-Gipfel treffen.
- Das Büro von EU-Ratspräsident Antonio Costa hat diplomatische Kontakte mit dem Kreml aufgenommen. Ziel sei es, EU-Interessen in zukünftigen Szenarien zu wahren, aber nicht als Vermittler aufzutreten.
- Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow hat angekündigt, die von Russland annektierte Halbinsel Krim am Schwarzen Meer durch Drohnenangriffe von Nachschublinien abzuschneiden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Aufnahme von Ukrainern in der EU soll eingeschränkt werden
- Ukraine trifft russischen Tanker und Brücken im Schwarzen Meer
- EU sucht diplomatische Kanäle zu Russland
- Ukraine plant Isolation der Krim durch Drohnenangriffe
- Trump: Gute Gespräche mit Putin und Selenski geführt
- Selenski begrüsst weitere internationale Unterstützung
- Ignazio Cassis: OSZE nicht perfekt, aber notwendig
- Ukrainische Drohne trifft Reisebus mit Kindern
- Ukraine greift russischen Tanker und Brücken an
- Russische Ölförderung sinkt wegen ukrainischer Angriffe
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF