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Krieg in der Ukraine Ukraine will Krim mit Drohnenangriffen isolieren

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15.06.2026, 07:46

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Themen in diesem Newsticker

  • Aufnahme von Ukrainern in der EU soll eingeschränkt werden
  • Ukraine trifft russischen Tanker und Brücken im Schwarzen Meer
  • EU sucht diplomatische Kanäle zu Russland
  • Ukraine plant Isolation der Krim durch Drohnenangriffe
  • Trump: Gute Gespräche mit Putin und Selenski geführt
  • Selenski begrüsst weitere internationale Unterstützung
  • Ignazio Cassis: OSZE nicht perfekt, aber notwendig
  • Ukrainische Drohne trifft Reisebus mit Kindern
  • Ukraine greift russischen Tanker und Brücken an
  • Russische Ölförderung sinkt wegen ukrainischer Angriffe

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.6.2026, 19:30 Uhr

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