- Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben erneut die russische Erdölpipeline Druschba angegriffen, die noch Öl in Richtung Ungarn und Slowakei transportiert
- Russland erschwert die Bedingungen für Friedensgespräche mit der Ukraine weiter und stellt die Legitimität von Präsident Wolodimir Selenski infrage.
- Im Zusammenhang mit der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022 ist ein tatverdächtiger Ukrainer in Italien festgenommen worden.
Themen in diesem Newsticker
- Attacke auf Pipeline Druschba stoppt Ölfluss nach Ungarn
- Umfrage zu Bundeswehrsoldaten in der Ukraine: Deutsche skeptisch
- EU-Aussenbeauftragte: Putin hat kein Interesse an Gesprächen
- Selenski deutet mehr Gegenangriffe an
- Schwere Kämpfe in Region Donezk
- Russland stellt Legitimität Selenskis für Gespräche infrage
- Medien: Festgenommener Ukrainer machte Urlaub in Italien
- Belarus erwägt atomare Bestückung von Raketen
- Wadephul verlangt von China mehr Druck auf Putin
- Litauen verhängt Flugverbotszone an Grenze zu Belarus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF