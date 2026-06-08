- Laut russischen Behörden löste ein ukrainischer Drohnenangriff einen Brand in einer Raffinerie in der Region Krasnodar aus.
- Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert jetzt länger als der Erste Weltkrieg: 1569 Tage.
- Die EU plant das 21. Sanktionspaket gegen Russland, von dem Banken, Krypto-Plattformen und die Fischerei betroffen sind.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Merz schlägt assoziierte EU-Mitgliedschaft für Ukraine vor
- Atomkraftwerk Saporischja erneut ohne externe Stromversorgung
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- Ukrainische Drohnenangriffe auf Russland – Krim-Museum getroffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF