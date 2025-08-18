- Trump trifft Selenski heute um 13:15 Uhr Ortszeit (19:15 Uhr MESZ) im Weissen Haus, gefolgt von einem Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ).
- Von der Leyen, Mark Rutte, Friedrich Merz und weitere europäische Staats- und Regierungschefs reisen heute mit Wolodimir Selenski nach Washington.
- Vor dem Treffen haben Donald Trump und Wolodimir Selenski gegensätzliche Ansichten über eine mögliche Lösung des Ukraine-Krieges geäussert.
Themen in diesem Newsticker
- Trump und Selenski: Gegensätzliche Visionen für Frieden?
- Vance nimmt offenbar an Selenski-Trump-Gespräch teil
- Selenski: Putin will Treffen mit zynischen Angriffen beeinflussen
- Russland schlägt Zivilisten-Austausch vor
- Selenski fordert Kriegsende und keine Belohnung für Russland
- Ukraine weist Ungarns Vorwürfe zu Pipeline-Angriff zurück
- Südafrikas Präsident Ramaphosa plant Gespräche mit Putin
- Russland greift Energieanlage in Odessa an
- Drei Tote und 20 Verletzte bei Angriff auf Saporischja
- Deutschland erwartet langen Weg zu Ukraine-Friedensabkommen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF