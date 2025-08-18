- In Washington fand am Montag ein Treffen zwischen Donald Trump und europäischen Spitzenpolitikern statt. Dabei sagte der US-Präsident, er bereite ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodimir Selenski vor. Das Weisse Haus betonte später, dass Putin sein Versprechen gegeben habe.
- Ein solches Treffen soll innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden. Emmanuel Macron schlägt Genf als Austragungsort vor.
- Laut Aussenminister Ignazio Cassis wäre ein solches Treffen in der Schweiz möglich. Allerdings stellt sich aufgrund des internationalen Haftbefehls gegen Putin die Frage nach seiner Immunität.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Putin soll Trump ein Treffen mit Selenski versprochen haben
- «Gute Nachrichten, aber nach wie vor fast alle Fragen offen»
- Russland: Totenzahl nach Brand in Waffenfabrik steigt auf 25
- Fico: Müssen über Gebietsabtretungen sprechen
- EU-Ratspräsident: wachsende Dynamik bei Sicherheitsgarantien
- Russische Spitzenpolitiker äussern sich abschätzig über Europäer
- Trump sieht Europäer zu Truppeneinsatz in der Ukraine bereit
- Nato-Militärchefs wollen am Mittwoch über Ukraine beraten
- Ukraine nimmt Leichen von 1000 Soldaten entgegen
- Europäische Staaten erwägen neue Sanktionen gegen Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF