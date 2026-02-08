News International Ukraine Inhalt Krieg in der Ukraine - Wie Freiwillige in Kiew tausende Rauchbomben bauen Autor: Peter Voegeli 08.02.2026, 14:55 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Artikel wird geladen... Impressum Box aufklappen Box zuklappen Legende: Fotomontage: SRF / Ukraineflagge: Inna Jacquemin Peter Voegeli (Text und Fotos), Balz Rittmeyer (Interaction-Design), Jonas Glatthard (Redaktion) Rendez-vous, 3.2.2026, 12:30 Uhr Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine Ukraine trotzt russischen Bomben und Eiseskälte Krieg in der Ukraine Von Bombe zerstört: Reportage aus dem Haus an der Perwomajskaja 2 Krieg in der Ukraine Kälteterror in Kiew – Hunderttausende sind im Januar ausgezogen Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen News International Ukraine