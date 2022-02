Legende: Keystone

Das Bundesland Bayern unter Ministerpräsident Markus Söder will das Gesetz, das die Impfung in Gesundheitsberufen vorschreibt, nicht umsetzen – und das, obschon Söder selber im Herbst noch für das Gesetz gewesen war. «Es würden praxistaugliche Regeln zur Umsetzung fehlen, so heisst es», sagt dazu Korrespondentin Simone Fatzer. Doch mit der Weigerung Bayerns drohe ein Flickenteppich in Deutschland – in manchen Bundesländern würde die Impfpflicht gelten, in anderen nicht. «Die Frage ist, ob der Druck wirkt, den Bayern und andere Bundesländer auf den Bund machen – und man sich noch auf gemeinsame Umsetzungsregeln einigen kann», so Fatzer weiter.