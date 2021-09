Nach dem Zerwürfnis zwischen den USA und Frankreich wegen eines neuen Sicherheitspakts der USA im Indopazifik sind erstmals wieder Regierungsvertreter beider Länder aufeinandergetroffen. Die Aussenminister der USA, Antony Blinken, und Frankreichs, Jean-Yves Le Drian, begegneten sich bei einer Libyen-Konferenz auf Einladung von Bundesaussenminister Heiko Maas in der deutschen UNO-Vertretung in New York und reichten sich die Hand.

Le Drian hatte zuvor allerdings ein geplantes Vierer-Treffen mit Blinken, Maas und der neuen britischen Aussenministerin Liz Truss abgesagt.