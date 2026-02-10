Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Eine im Ärmelkanal gefundene Schildkröte ist mit einem Passagierflugzeug nach Grossbritannien transportiert worden.

Die junge Meeresschildkröte mit dem Namen «Crush» war während des Sturms Goretti im Januar an einen Strand der Kanalinsel Jersey gespült worden, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Weil eine Überfahrt mit der Fähre als «zu stressig» für das Reptil angesehen wurde, musste ein Transfer mit einem Passagierflugzeug nach Southampton organisiert werden. «Dies war sicherlich einer der ungewöhnlichsten Passagiere, die wir jemals an Bord hatten», sagte Ronnie Matheson von der schottischen Regionalfluggesellschaft Loganair.

Unechte Karettschildkröten wie «Crush» leben normalerweise in wärmeren Gewässern. Passanten hatten die geschwächte Meeresschildkröte am Strand der Kanalinsel Jersey entdeckt. In einer Tierklinik wurde «Crush» aufgepäppelt – bevor sie nun nach England fliegen konnte.

Die Fluggesellschaft habe eine Sondergenehmigung erhalten und eng mit Tierärzten zusammengearbeitet. Nun wird die Schildkröte im Sea Life Aquarium in Weymouth in der englischen Grafschaft Dorset gesund gepflegt.