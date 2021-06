Knapp 150'000 Haushalte in Tschechien ohne Strom

In der Nacht zu Mittwoch haben heftige Sommergewitter in Tschechien schwere Schäden angerichtet.

Die Feuerwehren rückten zu Hunderten Einsätzen aus, um Strassen zu räumen und überflutete Keller leer zu pumpen.

Vor knapp einer Woche hatte ein schweres Unwetter im Südosten des Landes sechs Menschen getötet und Hunderte verletzt.

Rund 145'000 Haushalte sind in Tschechien ohne Strom, nachdem heftige Sommergewitter in der Nacht zu Mittwoch Stromleitungen beschädigt hatten.

Dutzende Bahnstrecken im Land waren nicht befahrbar. Die wichtigste Autobahn, die D1 zwischen Prag und Brünn, musste für mehrere Stunden wegen Bäumen auf der Strasse gesperrt werden. In Liberec schlug ein Blitz in ein Haus ein, wobei fünf Menschen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht wurden. An der Elbe bei Pardubice wurde ein Radfahrer von einem umstürzenden Baum schwer verletzt.

Tornado richtet grosse Schäden an

Beim heftigen Unwetter vor knapp einer Woche wurden neben sechs Toten und Hunderten von Verletzten rund 1200 Häuser beschädigt. Davon wurden mindestens 115 wegen Einsturzgefahr komplett abgerissen. Die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten dürften noch Monate andauern.