Das Gericht in Magdeburg hat den Täter zu lebenslanger Haft mit anschliessender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Nachdem der Täter 2019 erfolglos versucht hatte, aufs Gelände der Synagoge in Halle zu gelangen, ermordete er zwei Menschen und verletzte weitere zum Teil schwer.

Die Richter sprachen den 28-Jährigen am Montag in Magdeburg des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in 51 Fällen schuldig und stellten ausserdem die besondere Schwere der Schuld fest. Sie verurteilten den Täter zu lebenslanger Haft mit anschliessender Sicherungsverwahrung. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist somit so gut wie ausgeschlossen. Gegen das Urteil kann Revision beim deutschen Bundesgerichtshof eingelegt werden.

Es sei ein «feiger Anschlag» gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens bei der Urteilsverkündung am Montag. Der Angeklagte habe an vielen Stellen seine Taten und Motive relativiert.

Der zur Zeit des Attentats 27-jährige Täter hatte am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, versucht, sich schwer bewaffnet Zugang zur Synagoge in Halle zu schaffen. Er warf Brand- und Sprengsätze, schaffte es aber nicht, die Tür aufzuzwingen. Vor der Synagoge ermordete er dann eine Passantin und in einem nahe gelegenen Dönerimbiss einen jungen Mann. Auf seiner Flucht verletzte er mehrere Menschen zum Teil schwer.

Während des Prozesses stellte der Täter seine rassistische, antisemitische und antifeministische Gesinnung offen zur Schau. Er gab sich überheblich und versuchte mehrmals, Betroffene im Zeugenstand zu irritieren. Reue zeigte er nicht.