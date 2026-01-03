- US-Präsident Donald Trump hat breitangelegte Militärschläge am frühen Samstagmorgen in Venezuela bestätigt.
- Dabei wurden laut Trump Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau gefangengenommen und ausser Landes geflogen.
- Präsident Maduro hatte zuvor noch den Notstand ausgerufen und den USA militärische Aggression vorgeworfen.
Themen in diesem Liveticker
- US-Justizministerin: Maduro und seine Frau angeklagt
- Schweiz ruft zur Einhaltung des Völkerrechts auf
- EU fordert nach Telefonat mit US-Aussenminister zu Zurückhaltung
- SRF-Südamerika-Korrespondentin: «Ohne Maduro ist Regime kopflos»
- Venezuelas Innenminister: USA haben Ziel nur teilweise erreicht
- Iran verurteilt US-Angriffe auf Venezuela
- SRF News Spezial um 12:45 Uhr im Livestream
- Russland: US-Angriff auf Venezuela «Akt bewaffneter Aggression»
- Venezuela: Soldaten und Zivilisten bei US-Angriff getötet
- «New York Times»: Trump lobt Einsatz in Venezuela
Quelle: Agenturen