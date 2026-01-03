 Zum Inhalt springen

US-Angriffe auf Venezuela Trump gibt Gefangennahme von Präsident Maduro bekannt

Autor: 

03.01.2026, 08:20

Mann in rotem Hemd hält eine Rede mit Mikrofon.
Legende: Nicolás Maduro, der gefangengenommene venezolanische Präsident (hier bei einer Rede im Jahr 2023). EPA / MIGUEL GUTIERREZ

Themen in diesem Liveticker

  • US-Justizministerin: Maduro und seine Frau angeklagt
  • Schweiz ruft zur Einhaltung des Völkerrechts auf
  • EU fordert nach Telefonat mit US-Aussenminister zu Zurückhaltung
  • SRF-Südamerika-Korrespondentin: «Ohne Maduro ist Regime kopflos»
  • Venezuelas Innenminister: USA haben Ziel nur teilweise erreicht
  • Iran verurteilt US-Angriffe auf Venezuela
  • SRF News Spezial um 12:45 Uhr im Livestream
  • Russland: US-Angriff auf Venezuela «Akt bewaffneter Aggression»
  • Venezuela: Soldaten und Zivilisten bei US-Angriff getötet
  • «New York Times»: Trump lobt Einsatz in Venezuela

Quelle: Agenturen

SRF 4 Nachrichten, 03.01.2026, 08:00 Uhr

