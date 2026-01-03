- US-Präsident Donald Trump hat breitangelegte Militärschläge in Venezuela in der Nacht auf Samstag bestätigt.
- Dabei seien der venezolanische Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau gefangengenommen und ausser Landes geflogen worden.
- Maduro hatte zuvor noch den Notstand ausgerufen und den USA militärische Aggression vorgeworfen. Die Regierung beantragt eine Krisensitzung im UNO-Sicherheitsrats.
- Beim US-Angriff wurden nach Angaben der Regierung Venezuelas Zivilisten und Militärangehörige getötet. Zahlen nannte sie nicht.
- Aktuell spricht Trump an einer Medienkonferenz über den Überfall – jetzt live im Stream.
Themen in diesem Liveticker
- Weltweite Reaktionen fordern Mässigung und Deeskalation
- Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten beendet
- Trump nicht in Kontakt mit Oppositioneller Machado
- «Rubio sprach mit Vizepräsidentin Venezuelas»
- Welche Botschaft haben Sie an die Venezolaner, Herr Trump?
- Über Wahlen in Venezuela
- Rubio: US-Kongress wurde erst nach dem Militärschlag informiert
- Trump darüber, wer Venezuela regieren soll
- Wird die USA Bodentruppen nach Venezuela schicken?
- Rubio: Maduro ist nicht legitimer Präsident
Quelle: Agenturen