US-Angriffe auf Venezuela Trump: «USA werden Venezuela bis auf Weiteres regieren»

03.01.2026, 08:20

Mann in rotem Hemd hält eine Rede mit Mikrofon.
Legende: Nicolás Maduro, der gefangengenommene venezolanische Präsident (hier bei einer Rede im Jahr 2023). EPA / MIGUEL GUTIERREZ

Themen in diesem Liveticker

  • Weltweite Reaktionen fordern Mässigung und Deeskalation
  • Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten beendet
  • Trump nicht in Kontakt mit Oppositioneller Machado
  • «Rubio sprach mit Vizepräsidentin Venezuelas»
  • Welche Botschaft haben Sie an die Venezolaner, Herr Trump?
  • Über Wahlen in Venezuela
  • Rubio: US-Kongress wurde erst nach dem Militärschlag informiert
  • Trump darüber, wer Venezuela regieren soll
  • Wird die USA Bodentruppen nach Venezuela schicken?
  • Rubio: Maduro ist nicht legitimer Präsident

Quelle: Agenturen

SRF 4 Nachrichten, 03.01.2026, 08:00 Uhr

