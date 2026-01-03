- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bestätigt die wirtschaftlichen Absichten der USA in Venezuela im beiderseitigen Interesse.
- US-Aussenminister Marco Rubio erklärt, warum beim US-Angriff in Venezuela nicht weitere Regierungsmitglieder festgenommen worden sind. Präsident Maduro und seine Ehefrau habe «höchste Priorität» gehabt.
- Der festgenommene venezolanische Präsident Nicolás Maduro ist in den Händen des US-Justizministeriums in New York City inhaftiert. Eine erste Gerichtsanhörung ist am Montag angesetzt.
- Das Schweizer Aussendepartement (EDA) hat eine erweiterte Reisewarnung für Venezuela ausgesprochen und rät von Einreisen ab.
Themen in diesem Newsticker
- New Yorker Bundesgericht setzt Termin für Montag an
- Trump droht Venezuela und bekräftigt Anspruch auf Grönland
- Rubio bezeichnet Regierung in Kuba als «riesiges Problem»
- EU fordert Deeskalation in Venezuela
- Trump droht venezolanischer Vizepräsidentin Rodríguez
- Rubio setzt auf Druck und Kooperation in Venezuela
- USA wollen Kontrolle über Venezuelas Ölreserven behalten
- Rubio: Keine Zustimmung des US-Kongresses vonnöten
- Maduros Sicherheitsteam bei US-Einsatz grösstenteils getötet
- Medwedew: Trumps Vorgehen in Venezuela konsequent
Quelle: Agenturen, SRF