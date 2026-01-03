- Allfällige Vermögenswerte des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in der Schweiz werden per sofort gesperrt. Das hat der Bundesrat entschieden.
- Maduro war am Samstag von US-Soldaten festgenommen worden. Er soll um 18 Uhr Schweizer Zeit in New York vor Gericht erscheinen.
- In Venezuela übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodriguez die Führung des Landes. Sie hat sich bereit erklärt, mit den USA zusammenzuarbeiten.
Themen in diesem Newsticker
- 32 kubanische Sicherheitskräfte in Venezuela getötet
- EU sieht Möglichkeit für demokratischen Wandel in Venezuela
- Bundesrat sperrt allfällige Vermögen von Maduro in der Schweiz
- Erster Gerichtstermin für Maduro in New York um 18 Uhr
- Macron kritisiert US-Vorgehen gegen Maduro
- China kritisiert die USA
- Stimmen von der Grenze Venezuelas
- Ölpreise stabilisieren sich
- Dänemark verbittet sich Trumps Anspruch auf Grönland
- Kolumbiens Präsident reagiert auf Trumps Worte
Quelle: Agenturen, SRF