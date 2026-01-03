 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela Bundesrat sperrt allfällige Vermögen von Maduro in der Schweiz

Themen in diesem Newsticker

  • 32 kubanische Sicherheitskräfte in Venezuela getötet
  • EU sieht Möglichkeit für demokratischen Wandel in Venezuela
  • Bundesrat sperrt allfällige Vermögen von Maduro in der Schweiz
  • Erster Gerichtstermin für Maduro in New York um 18 Uhr
  • Macron kritisiert US-Vorgehen gegen Maduro
  • China kritisiert die USA
  • Stimmen von der Grenze Venezuelas
  • Ölpreise stabilisieren sich
  • Dänemark verbittet sich Trumps Anspruch auf Grönland
  • Kolumbiens Präsident reagiert auf Trumps Worte

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 4.1.2026, 12:50 Uhr

