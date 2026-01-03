 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela In Venezuela herrscht «nervöse Normalität»

  • UNO-Menschenrechtsbüro: Welt nach US-Intervention unsicherer
  • Trump-Drohungen – Grönlands Regierungschef warnt vor Panik
  • In Venezuela herrscht «nervöse Normalität»
  • Nobelpreisträgerin Machado lobt Trump
  • Chuck Schumer: Pläne der US-Regierung sind «Wunschdenken»
  • Jagd auf «Kollaborateure»: Rodríguez greift in Venezuela durch
  • Hegseth: Knapp 200 US-Amerikaner bei Angriff auf Venezuela
  • «Trump scheint zunehmend interventionistisch zu denken»
  • «Delcy Rodríguez muss einen Drahtseilakt vollziehen»
  • Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.1.2026, 19:30 Uhr

