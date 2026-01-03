- Sollte US-Präsident Donald Trump nach dem Angriff auf Venezuela aus völkerrechtlichen Überlegungen ans WEF in Davos kommen dürfen? Die Debatte in der Schweiz ist lanciert.
- Trump lässt die Dauer der US-Aufsicht über Venezuela offen. In einem Interview wich er aus und nannte keinen möglichen Zeitrahmen.
- Die USA wollen den venezolanischen Öl-Verkauf in die Hand nehmen. Trump kündigt nun an, Venezuela werde die daraus erhaltenen Einnahmen ausschliesslich in Produkte seines Landes investieren.
- Der US-Aussenminister Marco Rubio hat einen Drei-Phasen-Plan vorgestellt. Als erster Schritt soll das Land stabilisiert werden, teilt Rubio mit.
Themen in diesem Newsticker
- Schweizer in Venezuela über die Lage vor Ort
- Debatte um möglichen Trump-Besuch am WEF nach Angriff
- US-Senat stellt sich bei Venezuela-Politik gegen Trump
- Trump kündigt Treffen mit Machado in Washington an
- Venezuelas Regierung kündigt Freilassung vieler Häftlinge an
- US-Senat stimmt über Kriegsmachtbefugnisse ab
- Nach Telefonat: Gemeinsame Aktionen zwischen Petro und Trump
- Venezuela will wirtschaftliche Beziehungen diversifizieren
- US-Aufsicht über Venezuela wird «viel länger» dauern
- US-Ölkonzerne stellen Forderungen
Quelle: Agenturen, SRF