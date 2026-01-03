- US-Präsident Donald Trump hat einen militärischen Einsatz in Venezuela in der Nacht auf Samstag bestätigt.
- Dabei seien der venezolanische Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau gefangengenommen und auf ein US-Kriegsschiff geflogen worden.
- Maduro hatte zuvor noch den Notstand ausgerufen und den USA militärische Aggression vorgeworfen. Die Regierung beantragt eine Krisensitzung im UNO-Sicherheitsrats.
- Beim US-Angriff wurden nach Angaben der Regierung Venezuelas Zivilisten und Militärangehörige getötet. Zahlen nannte sie bisher nicht.
Themen in diesem Liveticker
- Maduros Vize Delcy Rodríguez soll Regierung übernehmen
- Starmer: Wir weinen Maduro-Herrschaft keine Träne nach
- Maduro kommt in New Yorker Haftanstalt an
- Gericht in Venezuela ernennt Rodriguez zur Interimspräsidentin
- New Yorks Bürgermeister zu Maduro-Festnahme: Rechtsverstoss
- Maduro und seine Frau sind nach New York überführt worden
- UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Montag mit Venezuela
- Kuba fordert Lateinamerika zu einem Schulterschluss auf
- Demokraten: Trumps Regierung hat Abgeordnete belogen
- Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
Quelle: Agenturen