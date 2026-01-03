 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela Gericht in Venezuela ernennt Rodríguez zur Interimspräsidentin

Themen in diesem Liveticker

  • Maduros Vize Delcy Rodríguez soll Regierung übernehmen
  • Starmer: Wir weinen Maduro-Herrschaft keine Träne nach
  • Maduro kommt in New Yorker Haftanstalt an
  • Gericht in Venezuela ernennt Rodriguez zur Interimspräsidentin
  • New Yorks Bürgermeister zu Maduro-Festnahme: Rechtsverstoss
  • Maduro und seine Frau sind nach New York überführt worden
  • UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Montag mit Venezuela
  • Kuba fordert Lateinamerika zu einem Schulterschluss auf
  • Demokraten: Trumps Regierung hat Abgeordnete belogen
  • Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro

Quelle: Agenturen

SRF 4 Nachrichten, 03.01.2026, 08:00 Uhr

