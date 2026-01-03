 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela Insider: USA wollen russischen Tanker vor Island beschlagnahmen

  • Deutschland kritisiert USA erstmals wegen Maduro-Festnahme
  • Insider: USA wollen russischen Tanker vor Island beschlagnahmen
  • China kritisiert Trumps Kontrolle über Venezuelas Öl scharf
  • Venezuela: Kein fremder Akteur regiert uns
  • Die USA sollen Erdöl von Venezuela erhalten
  • Siebentägige Staatstrauer in Venezuela
  • Venezuela beklagt 24 getötete Soldaten bei US-Angriff
  • USA: Schnelle Massnahmen für mehr Öl-Förderung möglich
  • Sanchez: USA nur an Rohstoffen interessiert
  • Venezuelas Generalstaatsanwalt wirft USA Terrorismus vor

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.1.2026, 19:30 Uhr

