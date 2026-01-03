- Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist in New York einem Gericht vorgeführt worden.
- Er plädierte vor dem Richter auf nicht schuldig – ebenso seine Frau. Dem Paar wird unter anderem «Drogenterrorismus» vorgeworfen.
- Delcy Rodríguez, Maduros Vizepräsidentin, wurde derweil als geschäftsführende Präsidentin vereidigt. Sie übernimmt damit die Führung des Landes.
- Allfällige Vermögenswerte Maduros in der Schweiz werden per sofort gesperrt. Das hat der Bundesrat entschieden.
Themen in diesem Newsticker
Quelle: Agenturen, SRF