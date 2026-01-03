 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela Maduro: «Bin nicht schuldig» +++ Rodríguez als Präsidentin im Amt

  • Nobelpreisträgerin Machado lobt Trump
  • Chuck Schumer: Pläne der US-Regierung sind «Wunschdenken»
  • Jagd auf «Kollaborateure»: Rodríguez greift in Venezuela durch
  • Hegseth: Knapp 200 US-Amerikaner bei Angriff auf Venezuela
  • «Trump scheint zunehmend interventionistisch zu denken»
  • «Delcy Rodríguez muss einen Drahtseilakt vollziehen»
  • Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt
  • Jorge Rodríguez als Venezuelas Parlamentschef bestätigt
  • «US-Regierung ist es egal, was Rest der Welt denkt»
  • Venezuela wirft USA umfassenden Bruch der UNO-Charta vor

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.1.2026, 19:30 Uhr

