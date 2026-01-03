 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela Maduro: nicht schuldig +++ Rodríguez als Nachfolgerin im Amt

  • Hegseth: Knapp 200 US-Amerikaner bei Angriff auf Venezuela
  • «Trump scheint zunehmend interventionistisch zu denken»
  • «Delcy Rodríguez muss einen Drahtseilakt vollziehen»
  • Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt
  • Jorge Rodríguez als Venezuelas Parlamentschef bestätigt
  • «US-Regierung ist es egal, was Rest der Welt denkt»
  • Venezuela wirft USA umfassenden Bruch der UNO-Charta vor
  • Maduros Sohn vor Parlament: «Mein Vater wurde entführt»
  • Maduro plädiert auf nicht schuldig – Ehefrau Flores ebenso
  • Maduro einem Gericht in New York vorgeführt

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 4.1.2026, 12:50 Uhr

