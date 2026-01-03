 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

US-Angriffe in Venezuela Maduro plädiert vor Gericht in New York auf nicht schuldig

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Maduros Sohn vor Parlament: «Mein Vater wurde entführt»
  • Maduro plädiert auf nicht schuldig – Ehefrau Flores ebenso
  • Maduro einem Gericht in New York vorgeführt
  • USA: Festnahme Maduros ist kein Krieg
  • Russland und China fordern Maduros Freilassung
  • Interimspräsidentin Rodríguez besucht verletzte Soldaten
  • UNO-Generalsekretär Guterres kritisiert US-Einsatz in Venezuela
  • Orban: US-Einsatz in Venezuela gute Nachricht für Ungarn
  • Kolumbien: Präsident gibt sich nach Trumps Drohung kämpferisch
  • Mexiko kritisiert US-Vorgehen in Venezuela

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 4.1.2026, 12:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)