- Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist in New York einem Gericht vorgeführt worden.
- Er plädierte vor dem Richter auf nicht schuldig – ebenso seine Frau. Dem Paar wird unter anderem «Drogenterrorismus» vorgeworfen.
- Allfällige Vermögenswerte Maduros in der Schweiz werden per sofort gesperrt. Das hat der Bundesrat entschieden.
- In Venezuela übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodriguez die Führung des Landes. Sie hat sich bereit erklärt, mit den USA zusammenzuarbeiten.
Themen in diesem Newsticker
- Maduros Sohn vor Parlament: «Mein Vater wurde entführt»
- Maduro plädiert auf nicht schuldig – Ehefrau Flores ebenso
- Maduro einem Gericht in New York vorgeführt
- USA: Festnahme Maduros ist kein Krieg
- Russland und China fordern Maduros Freilassung
- Interimspräsidentin Rodríguez besucht verletzte Soldaten
- UNO-Generalsekretär Guterres kritisiert US-Einsatz in Venezuela
- Orban: US-Einsatz in Venezuela gute Nachricht für Ungarn
- Kolumbien: Präsident gibt sich nach Trumps Drohung kämpferisch
- Mexiko kritisiert US-Vorgehen in Venezuela
Quelle: Agenturen, SRF