US-Angriffe in Venezuela Trump will sich Kontrolle über Öleinnahmen von Venezuela sichern

  • Die USA sollen Erdöl von Venezuela erhalten
  • Siebentägige Staatstrauer in Venezuela
  • Venezuela beklagt 24 getötete Soldaten bei US-Angriff
  • USA: Schnelle Massnahmen für mehr Öl-Förderung möglich
  • Sanchez: USA nur an Rohstoffen interessiert
  • Venezuelas Generalstaatsanwalt wirft USA Terrorismus vor
  • Kolumbiens Armee soll sich für US-Invasion rüsten
  • Russland: Venezuela soll selbst über Schicksal entscheiden
  • UNO-Menschenrechtsbüro: Welt nach US-Intervention unsicherer
  • Trump-Drohungen – Grönlands Regierungschef warnt vor Panik

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.1.2026, 19:30 Uhr

