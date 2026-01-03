 Zum Inhalt springen

US-Angriffe in Venezuela Maduro zum Gericht transportiert +++ Bundesrat sperrt Vermögen

  • Mexiko kritisiert US-Vorgehen in Venezuela
  • Starmer äussert sich zurückhaltend zu US-Intervention
  • Maduro bei New Yorker Gericht angekommen
  • Deutsche Regierung: Auch USA müssen Völkerrecht achten
  • 32 kubanische Sicherheitskräfte in Venezuela getötet
  • EU sieht Möglichkeit für demokratischen Wandel in Venezuela
  • Bundesrat sperrt allfällige Vermögen von Maduro in der Schweiz
  • Erster Gerichtstermin für Maduro in New York um 18 Uhr
  • Macron kritisiert US-Vorgehen gegen Maduro

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau, 4.1.2026, 12:50 Uhr

