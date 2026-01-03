- US-Präsident Donald Trump hat einen militärischen Einsatz in Venezuela in der Nacht auf Samstag bestätigt.
- Dabei seien der venezolanische Präsident Nicolás Maduro und seine Ehefrau gefangengenommen und auf ein US-Kriegsschiff geflogen worden.
- Maduro hatte zuvor noch den Notstand ausgerufen und den USA militärische Aggression vorgeworfen. Die Regierung beantragt eine Krisensitzung im UNO-Sicherheitsrats.
- Beim US-Angriff wurden nach Angaben der Regierung Venezuelas Zivilisten und Militärangehörige getötet. Zahlen nannte sie bisher nicht.
Themen in diesem Liveticker
- Maduro wurde Medienberichten zufolge in die USA überführt
- UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Montag mit Venezuela
- Kuba fordert Lateinamerika zu einem Schulterschluss auf
- Demokraten: Trumps Regierung hat Abgeordnete belogen
- Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
- Weltweite Reaktionen fordern Mässigung und Deeskalation
- Medienkonferenz mit dem US-Präsidenten beendet
- Trump nicht in Kontakt mit Oppositioneller Machado
- «Rubio sprach mit Vizepräsidentin Venezuelas»
- Welche Botschaft haben Sie an die Venezolaner, Herr Trump?
Quelle: Agenturen