 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

US-Angriffe in Venezuela Präsident Maduro offenbar auf US-amerikanischem Boden

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Maduro wurde Medienberichten zufolge in die USA überführt
  • UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Montag mit Venezuela
  • Kuba fordert Lateinamerika zu einem Schulterschluss auf
  • Demokraten: Trumps Regierung hat Abgeordnete belogen
  • Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
  • Weltweite Reaktionen fordern Mässigung und Deeskalation
  • Medienkonferenz mit dem US-Präsidenten beendet
  • Trump nicht in Kontakt mit Oppositioneller Machado
  • «Rubio sprach mit Vizepräsidentin Venezuelas»
  • Welche Botschaft haben Sie an die Venezolaner, Herr Trump?

Quelle: Agenturen

SRF 4 Nachrichten, 03.01.2026, 08:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)