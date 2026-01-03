- Sollte US-Präsident Donald Trump nach dem Angriff auf Venezuela aus völkerrechtlichen Überlegungen ans WEF in Davos kommen dürfen? Die Debatte in der Schweiz ist lanciert.
- Trump lässt die Dauer der US-Aufsicht über Venezuela offen. In einem Interview wich er aus und nannte keinen möglichen Zeitrahmen.
- US-Präsident Trump fordert massive Investitionen in Venezuelas Ölindustrie.
- Der US-Aussenminister Marco Rubio hat einen Drei-Phasen-Plan vorgestellt. Als erster Schritt soll das Land stabilisiert werden, teilt Rubio mit.
Themen in diesem Newsticker
- USA und Venezuela bringen Öltanker zurück
- Trump fordert Milliarden-Investitionen von Öl-Firmen in Venezuela
- Trump: Werden entscheiden, welche Firmen Öl erschliessen dürfen
- Venezuela: Menschenrechtler zählen bislang neun Freilassungen
- USA entsenden Delegation nach Venezuela
- USA setzen weiteren Tanker in der Karibik fest
- Trump sagt zweite Angriffswelle auf Venezuela ab
- Schweizer in Venezuela über die Lage vor Ort
- Debatte um möglichen Trump-Besuch am WEF nach Angriff
- US-Senat stellt sich bei Venezuela-Politik gegen Trump
Quelle: Agenturen, SRF