Trump rät Kuba zu Deal «bevor es zu spät ist»

Machado kann Nobelpreis nicht an Trump übertragen

Venezuelas Ex-Präsident Maduro meldet sich aus der US-Haft

Zahl der freigelassenen gefangenen Menschenrechtler steigt auf 18

Vitol liefert erstmals Naphtha aus den USA nach Venezuela

Repsol plant Investitionen in Venezuelas Ölindustrie

USA und Venezuela bringen Öltanker zurück

Trump fordert Milliarden-Investitionen von Öl-Firmen in Venezuela

Trump: Werden entscheiden, welche Firmen Öl erschliessen dürfen