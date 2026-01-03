- Trump warnt Kuba: «Ich empfehle dringend, dass sie einen Deal machen, bevor es zu spät ist», schrieb der US-Präsident auf Truth Social. Welchen Deal er meint, ist unklar.
- Trump lässt die Dauer der US-Aufsicht über Venezuela offen. In einem Interview wich er aus und nannte keinen möglichen Zeitrahmen.
- Er fordert zudem massive Investitionen in Venezuelas Ölindustrie.
- US-Aussenminister Marco Rubio hat einen Drei-Phasen-Plan vorgestellt. Als erster Schritt soll das Land stabilisiert werden, teilt Rubio mit.
Themen in diesem Newsticker
- Trump rät Kuba zu Deal «bevor es zu spät ist»
- Machado kann Nobelpreis nicht an Trump übertragen
- Venezuelas Ex-Präsident Maduro meldet sich aus der US-Haft
- Zahl der freigelassenen gefangenen Menschenrechtler steigt auf 18
- Vitol liefert erstmals Naphtha aus den USA nach Venezuela
- Repsol plant Investitionen in Venezuelas Ölindustrie
- USA und Venezuela bringen Öltanker zurück
- Trump fordert Milliarden-Investitionen von Öl-Firmen in Venezuela
- Trump: Werden entscheiden, welche Firmen Öl erschliessen dürfen
- Venezuela: Menschenrechtler zählen bislang neun Freilassungen
Quelle: Agenturen, SRF