US-Angriffe in Venezuela Trump droht nun Kuba

  • Trump rät Kuba zu Deal «bevor es zu spät ist»
  • Machado kann Nobelpreis nicht an Trump übertragen
  • Venezuelas Ex-Präsident Maduro meldet sich aus der US-Haft
  • Zahl der freigelassenen gefangenen Menschenrechtler steigt auf 18
  • Vitol liefert erstmals Naphtha aus den USA nach Venezuela
  • Repsol plant Investitionen in Venezuelas Ölindustrie
  • USA und Venezuela bringen Öltanker zurück
  • Trump fordert Milliarden-Investitionen von Öl-Firmen in Venezuela
  • Trump: Werden entscheiden, welche Firmen Öl erschliessen dürfen
  • Venezuela: Menschenrechtler zählen bislang neun Freilassungen

Quelle: Agenturen, SRF

Tagesschau,10.01.2026, 19:30 Uhr

