 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

US-Angriffe in Venezuela Trump: USA bestimmen, welche Firmen Erdöl fördern dürfen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Werden entscheiden, welche Firmen Öl erschliessen dürfen
  • Venezuela: Menschenrechtler zählen bislang neun Freilassungen
  • USA entsenden Delegation nach Venezuela
  • USA setzen weiteren Tanker in der Karibik fest
  • Trump sagt zweite Angriffswelle auf Venezuela ab
  • Schweizer in Venezuela über die Lage vor Ort
  • Debatte um möglichen Trump-Besuch am WEF nach Angriff
  • US-Senat stellt sich bei Venezuela-Politik gegen Trump
  • Trump kündigt Treffen mit Machado in Washington an
  • Venezuelas Regierung kündigt Freilassung vieler Häftlinge an

Quelle: Agenturen, SRF

10v10, 7.1.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)